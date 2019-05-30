فيديو وانفوجرافيك.. الإمارات توزع 79 ألف سلة غذائية في اليمن خلال رمضان الجاري

وحسب المصادر، فإنه خلال شهر رمضان المبارك 1440ه - 2019م وزعت الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي ما يقارب 79 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 600 ألف نسمة.

وتم خلال "حملة المير الرمضاني" لشهر رمضان هذا العام توزيع مساعدات إماراتية إنسانية شملت 78955 سلة غذائية لعدد 552685 في المناطق اليمنية المحررة، حسب وكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية.

ووزعت الإمارات 27000 سلة غذائية في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز شملت الخوخة 2500 سلة والتحيتا 1500 سلة والدريهمي 5000 سلة وبيت الفقيه 1000 سلة وحيس 4000 سلة وذو باب 4000 سلة والمخا 2500 سلة وموزع 4000 سلة والوازعية 2500 سلة غذائية.

وفي محافظة الضالع تم توزيع 8600 سلة غذائية وفي محافظة لحج 9274 سلة غذائية وفي محافظة ابين 4590 سلة غذائية وفي العاصمة عدن 7761 سلة غذائية، وفي محافظة تعز تم توزيع 9200 سلة غذائية .

وفي محافظة حضرموت وزعت الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي 5700 سلة غذائية شملت ريف المكلا 400 سلة وتريم 500 سلة ورماه -ثمود 1500 سلة، والمكلا 1500 سلة وغيل باوزير 500 سلة والمناطق الشرقية 1300 سلة غذائية.

بينما وزعت الإمارات في محافظة شبوة 6830 سلة غذائية منها 800 سلة بمنطقة دهر و 1000 سلة غذائية في منطقة الطلح وفي رضوم 1830 سلة وفي جردان 1600 سلة وفي عرماء 1600 سلة غذائية .