وكيل الحديدة: قمم مكة الثلاث ترهب أعداء الأمة وعلى رأسهم إيران والحوثي

أشاد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، الخميس ، بقمم مكة الثلاث. وقالت القديمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "القمم الثلاث ترهب أعداء الأمة الإسلامية والعربية وعلى رأسهم إيران ومليشيات الحوثي في اليمن". وذكر أن "المملكة العربية السعوديه تستقبل قادة 56 دولة خليجية وعربية وإسلامية ،لمحاربة الإرهاب الإيراني في المنطقة والمد الشيعي الإيراني". وقالت القديمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "القمم الثلاث ترهب أعداء الأمة الإسلامية والعربية وعلى رأسهم إيران ومليشيات الحوثي في اليمن".

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