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قوات الحزام الأمني تقبض على متهم بسرقة منزل في الشيخ عثمان

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أعلنت قوات الحزام الامني في عدن  قطاع الشيخ عثمان القبض على شخص متهم بسرقة منزل بعد التسلل الى داخله ونهب مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة.

وفي التفاصل، قال مصدر أمني في تصريح اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن بلاغا عملياتيا وصلنا يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة أحد المنازل في منطقة الممداره وفر هاربا .

وأضاف المصدر أن فريق من تحري الحزام الامني في قطاع الشيخ عثمان نزل الى موقع السرقة بعد تنسيق و إبلاغ شرطة الممدارة حيث قام بتكثيف التحريات وجمع المعلومات مضيفا أن التحقيقات كشفت عن هوية المهتم الذي قام بعملية السرقة وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المتهم في محطة الحرمين بمنطقة عبدالقوي.

وأشار المصدر إلى أن فرقة الطوارئ في قطاع حزام الشيخ عثمان تمكنت من ضبط المتهم واقتياده إلى مقر القطاع ومن ثم إفادت قيادة عمليات الحزام الامني عدن وأرساله الى شرطة الممدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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