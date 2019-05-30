الحوثي يدعو لمسيرة بمناسبة يوم القدس العالمي الذي اخترعته إيران

دعت مليشيا الحوثي إلى التظاهر يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء لاحياء مناسبة تحت مسمى يوم القدس العالمي الذي يحييه حلفاء إيران .

وستقام مسيرات دعا لها الحوثيون في صنعاء والعديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات عصر غد الجمعة. .

يشار إلى أن ما يسمى يوم القدس العالمي مناسبة اخترعها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله الخميني ، ويتم احياء المناسبة غالبا من قبل انصار ايران لترديد شعارات سياسية .

ويعقد هذا اليوم كل سنة في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك أى الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع.

وحسب المراجع فإن موكب الاحتفال بهذا اليوم نشأ لأول مرة في إيران بعد ثورة 1979. باقتراح من قبل الخميني، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آنذاك، في آب / أغسطس من ذلك العام حيث قال: "وإنني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس، وإعلان التضامن الدولي من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين ".

ويرى مراقبون ان شعارات وايران مخالفة للواقع منذ تاسيسها حيث أن الحروب التي خاضتها في الدول العربية على عكس ما تردده من شعارات .

