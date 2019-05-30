قيادة التحالف بعدن ومكتب الدعم والإسناد ينعيان اللواء سيف سكرة.. نص البيان

أصدرت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في عدن بياناً مشتركاً مع مكتب الدعم والإسناد في عدن لنعي استشهاد اللواء سيف سكرة في الضالع.وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، نعت قيادة التحالف العربي بعدن ومكتب الدعم والاسناد ومدراء الدوائر وقادة الالوية والكتائب الأمنية استشهاد اللواء القائد سيف سكرة قائد اللواء الاول مقاومة في جبهة شخب شمال الضالع.

وفيما يلي ينشر اليمن نص بيان النعبي

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الاسى والحزن تنعي قيادة التحالف العربي ومكتب الدعم والاسناد ومدراء الإدارات وقادة الألوية والمكاتب ومنتسبي الدعم والاسناد استشهاد اللواء القائد سيف علي صالح (سكرة)، قائد اللواء الأول مقاومة، الذي استشهد مساء أمس وهو يقود معارك مطاردة فلول المليشيات الحوثية، دفاعا عنً الدين والوطن في جبهة شخب شمال محافظة الضالع.

وباستشهاد اللواء سيف سكره خسر الوطن الجنوبي، قائداً بارزا من الطراز الأول ، تميز بالأقدام والكفاءة والشجاعة والخبرة التي اكتسبها لعقود من السنوات، كان خلالها الضابط والقائد المحنك، الذي حمل قضيةوطنه وشعبه على عاتقه ، ووهب نفسه لذلك حتى لحظة استشهاده.

ان قيادة الوية الدعم والاسناد تشعُر بالاعتزاز والفخر بالأدوار والمآثر البطولية التي اجترحها الشهيد ورفاقه، وسجلوا خلالها مآثر بطولية تعجز الكلمات عن شرحها ويعجز الكتاب عن كتابتها،حيث وأن هذا البطولات ستدرس في أعتى المعاهد والكليات العسكرية على مستوى العالم.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم قيادة الوية الدعم والاسناد بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أسرة واقارب الشهيد القائد "سكره" ورفاقه، ونترحم على روحه الطاهرة وكل الشهداء الأبطال، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.