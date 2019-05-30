ما وراء سقطة السفير البريطاني الجديدة بكشف دور بلاده مع المليشيات

وقع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، مؤخراً في سقطة جديدة خروجاً عن مقتضى اللياقة والواجبات الرسمية لسفير لندن لدى الشرعية اليمنية، وليس المليشيات الحوثية الانقلابية، كما يكرس تباعاً وعبر حسابه في تويتر.

ووفقاً لتقرير للصحفي أمين الوائلي، فقد أعاد، هذه المرة، مايكل أرود التشارك والتغريد، لتغريدة من حساب الأمم المتحدة تقول إن المنظمة الدولية ترفض اتهامات هادي لغريفيث، في إشارة إلى تصريحات أممية منسوبة للمتحدث باسم الأمين العام، رداً على خطاب الرئيس هادي إلى غوتيريش بمخالفات وتجاوزات المبعوث الخاص الذي يساوي بين الشرعية والمليشيات الانقلابية، حسبما نشر موقع "نيوز يمن".

واعتبرت الخطوة الأخيرة لسفير بريطانيا سقطة أخرى ومجاهرة بالتعصب للمليشيات الحوثية، كما جرت عادة أرون خلال الفترات الماضية عبر منصة تويتر.

وقوبلت مواقف وتدخلات ومداخلات أرون، دائماً، بردود وتعليقات غاضبة لا تقل عن سابقتها من قبل الناشطين والمغردين اليمنيين، ما اضطر السفير إلى حذف التغريدة والتعليقات التي ذيلتها.

وتضمنت التغريدة المشار إليها موقفاً حاداً ومباشراً بخلاف رسالة الأمم المتحدة رداً على رسالة الرئيس والتي أقرت بمشروعية المخاوف والتحفظات الرسمية للسلطات الشرعية إزاء عمل وطريقة البريطاني مارتن غريفيث في التعاطي وإدارة مهمته كوسيط ميسر ملزم بالحيادية وتنفيذ قرارات وإرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ذات العلاقة.

الإعلامي اليمني عبدالله اسماعيل قال إن "السفير البريطاني كارثة حقيقية لبلاده ولمهمته كممثل لها في اليمن."

وأضافش "الرجل يفضح مهمته التدميرية وانحيازه لعبث مبعوثه بشكل متسرع يناقض ما يلزم من الحذر في مهمات مماثلة."

وقال محمد جميح "هذا التخبط من طرف السفير لا يليق بتاريخ الدبلوماسية البريطانية الرصينة!".

ودرج أرون على استفزاز اليمنيين ومعسكر مؤيدي الشرعية اليمنية بتغريدات ومواقف تتبنى الروايات الحوثية وتصدر مواقف مؤيدة للمغالطات والتهرب من تنفيذ اتفاقات السويد.

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آخرها كانت تصديه العلني والمفاجئ لمهاجمة اليمنيين الذين سخروا من مسرحية تغيير الأزياء الحوثية في موانئ الحديدة وتبنيه للمسرحية باعتبارها إنجازاً حقيقياً ويفي بمتطلبات اتفاق السويد وهو ما رفضته وتنفيه الحكومة الشرعية نفسها.

ونشأت على إثر ذلك حملة انتقادات باتجاه أرون في مواقع التواصل ووسائل الإعلام ليحاول التخفيف بالدعوة إلى مأدبة إفطار قاطعها الجميع حتى اضطر إلى التعبير عن المفاجأة والاستياء بالتغريد في تويتر معلقاً على حملة المقاطعة قبل حلول موعدها.

واقترحت ردود وتعليقات "ليكن السفير مايكل أرون هو المبعوث المنتدب عن الحوثيين وممثل المصالح الحوثية لدى الشرعية والتحالف بدرجة سفير (تحت) العادة."

ويذكر موقف سفير بريطانيا الأخير من مسرحية الحوثيين في الموانئ بموقف سابق ومبكر من ذات القضية ولكن مع الجزء الأول من المسرحية في ولاية باتريك كاميرت،.

حيث سارع أرون يومها في تويتر إلى إعادة تشارك وتغريد تصريح متحدث الحوثيين محمد عبدالسلام والذي روج لادعاءات عريضة انكشفت فوراً بصدد الحركة المسرحية التي نفذتها المليشيات في ميناء الحديدة مستدرجة إليها كاميرت الذي عاد وندد بها وكانت البداية للخلافات والتصعيد الحوثي ضده وصولاً إلى تغييره بإيعاز بريطاني.

وقبيل انطلاق محادثات السويد غرد سفير بريطانيا إلى رئيس وفد الحوثيين، إنه حجز تذكرته للسويد لحضور المحادثات وتطلع لموعد رؤيته هناك.

التدخلات البريطانية، كما يرى اليمنيون المستاؤون، تبنت المليشيات الحوثية ووكلاء إيران وسعت إلى تثبيتهم وتمكينهم في الحديدة خصوصاً وتجنيبهم العقوبات الدولية كمعرقلين، وأخيراً هندست لهم مهزلة الانسحاب الأحادي، منهم وإليهم.