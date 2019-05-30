بالصور.. مأدبة افطار لمنتسبي صندوق النظافة والتحسين بمديرية الغيضة عاصمة المهرة

أشاد الاستاذ مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة بالجهود التي بذلت ومدى التنظيم والتنسيق للفته الانسانية والمناسبه

التي جمعت ادارة ومنتسبي صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة على مائدة افطار الصائم التي اقيمت بتنسيق من قبل اعضاء حكومة الشباب بالمحافظة والتي تاتي ضمن اعمال الحكومة تجاه المجتمع في الجانب الخيري مشيرا الى مساهمه السلطة المحلية بالمحافظة في الفعالية الى جانب المساهمين

وتعزيز لدور الشباب في المجتمع المنطلق من العمل التطوعي.

جاء ذلك في كلمته عقب مأدبه الإفطار التي اقيمت مساء اليوم بتنظيم وتنسيق اعضاء حكومة شباب واطفال اليمن بمحافظة المهرة وتمويل مبادرة فينا خير التطوعية ومساهمة كل من مؤسسة السبيل التنموية الخيرية و شركة ابن السنح للصرافة و مطاعم نجوم الخليج والتي استهدفت ادارة ومنتسبي صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

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وعبر الاخ محمد عوشن مدير ادارة الصندوق بالمحافظة عن مدى سعادته تجاه الدعوة التي حضي بها منتسبي الصندوق وشاكرا اعضاء حكومة شباب واطفال على مابذلوة من اجل اقامة الفعالية على شرف منتسبي عمال النظافة واللفته الاولى الإنسانية التي حضيوا بها خلال الشهر الكريم.

والقى علوي الحامد محافظ المحافظة لحكومة الشباب قال فيها انها لفرصة نستغلها ان نطلق على منتسبي صندوق النضافة والتحسين لقب صناع الجمال ومهندسي البيئة الذين يبذلون جهدهم للحفاظ على جمال مدينتنا والحفاظ على رونقها واختتم بالشكر والتقدير الى السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة ومبادرة فينا خير وابن السنح للصرافة ومطعم نجوم الخليج ومؤسسة السبيل التنموية وكل من ساهم في انجاح اقامة الفعالية.

وفي الختام تم تكريم منتسبي الصندوق بحوافز ماليه بمناسبه الشهر الكريم