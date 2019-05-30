بالصور.. معارك شرسة شمال تعز وقصف مكثف وتفكيك عبوتين بالضباب

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الخميس، بأن معركة شرسة شهدتها مناطق شمال المدنية. وتأتي هذه المعارك وسط النار وقصف مكثف لمدفعية الجيش الوطني واستهداف وتدمير ثكنات واطقم و ثلاث اطقم فورد تم تدميرهم في شمال منطقة العراعر وشرق الدفاع وخط المخلاف والعرسوم. إلى ذلك، كشفت المصادر عن تفكيك عبوتين ناسفتين مزودات بعدسات مراقبة في منطقة المقهايه بالضباب وسط تساؤل عن كيفية وصول هذه العبوات التابعة للحوثي إلى الضباب.

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