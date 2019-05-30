السعودية تؤكد دعمها لمساعي السلام اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف دعم بلاده لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للوصول إلى حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات استوكهولم.

وقال العساف خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية التي تستضيفها بلاده في مكة المكرمة"إن السعودية تولي أهمية كبيرة للاستقرار في اليمن، وتأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والذي يعد مثالا واضحاً على استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو الأمر الذي يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي لتعارضه مع ميثاقها ومع المواثيق الدولية".