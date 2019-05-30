النخبة الحضرمية تضبط باصا مسروقا خلال فترة قياسية

تمكنت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، من استعادة باص مسروق يوم أمس بمدينة المكلا قبل الإبلاغ عنه ومعرفة صاحبه بسرقته.

وكانت قوة تابعه للواء النخبة الحضرمي تقوم بدورية أعتيادية في الساعات الأولى من الصباح بشارع الستين عندما تم الأشتباه بشخص واقف بجانب باص هايس لون أبيض وخلال الحديث معه وارتباكه وطلب الأوراق الثبوتية منه تبين أن الباص مسروق ولم يتم البلاغ عنه من قبل صاحبه الذي لم يعلم بسرقته حتى الساعة الواحدة ضهرآ .

وتم أتخاذ الأجراءت القانونية بحق المتهم وإحاليته مع المضبوطات لأدارة البحث الجنائي بالمكلا.

وأشادت قيادة لواء النخبة الحضرمي ممثلة بقائد اللواء العميد سالم باسلوم بالحس الأمني واليقضة العالية بتمنكهم من ضبط المسروق بساعته وتسطير أنجاز أمني جديد بأسم ضباط وأفراد لواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية.

الرائد نصيب العامري قائد الكتيبة الثالثة بلواء النخبة الحضرمي ثمن جهود قائد وأفراد الدورية على حسهم الأمني ويقضتهم العالية وتفانيهم وأخلاصهم في أداء الواجب الوطني وتشريفهم لوحدتهم العسكرية منوهآ على عدم التخاذل والتهاون في خدمة حضرموت وأهلها .

وتأتي هذه الحادثة تأكيدآ لحالة الأمن والأستقرار التي تنعم بها مدن ساحل حضرموت وعاصمتها المكلا وتناغم جهود تطبيع الحياة المدنية المسالمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية بتعاون المواطن رجل الأمن الأول وثقته في من يتولى حمايته وتأمينه.