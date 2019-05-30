تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة

رقم الرحلة 854
خط الرحلة: عدن - مومباي.
الإقلاع: 07:00 صباحا.
رقم الرحلة: 855
خط الرحلة: مومباي- عدن.
الإقلاع: 15:00 عصرا.
الوصول: 16:30 مساء.
رقم الرحلة: 609
خط الرحلة: القاهرة- عدن.
الإقلاع: 11:00 ظهرا.
الوصول: 15:30 عصرا.
رقم الرحلة : 506.
خط الرحلة: عدن- جده.
الإقلاع: 16:30 مساء.
الوصول: 18:30 مساء.
رقم الرحلة : 507.
خط الرحلة: جده - عدن.
الإقلاع:19:30 مساء.
الوصول: 21:30 مساء.
رقم الرحلة: 608.
خط الرحلة: عدن- القاهرة
الإقلاع: 22:30 مساء.
الوصول: 01:00 بعد منتصف الليل.
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