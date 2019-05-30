تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم الجمعة، الموافق 31 مايو/ أيار 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحلة 854

خط الرحلة: عدن - مومباي.

الإقلاع: 07:00 صباحا. الوصول: 13:30 ظهرا.

رقم الرحلة: 855

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع: 15:00 عصرا.

الوصول: 16:30 مساء.

رقم الرحلة: 609

خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع: 11:00 ظهرا.

الوصول: 15:30 عصرا.

رقم الرحلة : 506.

خط الرحلة: عدن- جده.

الإقلاع: 16:30 مساء. الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة : 507.

خط الرحلة: جده - عدن.

الإقلاع:19:30 مساء.

الوصول: 21:30 مساء.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن- القاهرة

الإقلاع: 22:30 مساء. الوصول: 01:00 بعد منتصف الليل.

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