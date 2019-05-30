بالصور.. مستشفى حوف يتسلّم دفعة جديدة من المساعدات الطبية العمانية

تسلّمت إدارة مستشفى حوف الريفي في محافظة المهرة اليوم دفعة جديدة من المعدات والأجهزة الطبية ضمن برنامج اعتماد الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتشغيل المستشفى والعمل على تزويده بكافة الإمكانيات الضرورية من الكادر الطبي المتخصص والمعدات والادوية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تتكون هذه الدفعة من سيارة إسعاف ومولد كهربائي بقوة 500 كيلو وكمية من الأدوية المتنوعة وبعض المعدات الطبية.

مدير عام مديرية حوف حاتم عامر مكي ومدير عام مكتب الصحة والسكان دكتور عوض مبارك سعد اشادا بالجهود والدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عُمان الشقيقة عبر الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية للمديرية في مختلف المجالات ومنها الخدمات الصحية.

حضر فعالية الإستلام الأخوة سعيد مصدع رئيس لجنة الشون الإجتماعية ومدير مكتب الصحة بالمديرية محمد بلحاف ومدير مستشفى حوف حسن نصيب.