قوات الجيش تستعيد مواقع استراتيجية في باقم بصعدة

استعادت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الخميس مواقع استراتيجية جديدة في باقم شمال محافظة صعدة، وتمكنت

من أسر أربعة حوثيين.

وأكد قائد اللواء التاسع مشاة جبلي العميد أديب الشهاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ألوية من محور علب (اللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، واللواء العاشر خاصة) باغتت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بهجوم خاطف، وسيطرت على تباب(العتيمة، الصعاب، ومثلث سبعة).

وذكر الشهاب أن السيطرة على هذه المواقع تقطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية من وإلى باقم والربوعة.

ولفت الى ان العملية المفاجئة تمت بتغطية جوية من طائرات التحالف العربي، وإسناد المدفعية الثقيلة.