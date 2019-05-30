مسهور: تظل عدن المدينة العربية الوحيدة التي هزمت المشروع الإيراني

علق الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الخميس، على ذكرى انطلاق معركة تحرير مطار عدن. وقال مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " 25 رمضان ذكرى انطلاق معركة تحرير مطار عدن وتركيع إيران وأذنابها". وأضاف" تظل عدن المدينة العربية الوحيدة التي هزمت المشروع الإيراني ومزقت حلم الامبراطورية الفارسية بانتصار أبطال الجنوب واشقاءهم في وأضاف" تظل عدن المدينة العربية الوحيدة التي هزمت المشروع الإيراني ومزقت حلم الامبراطورية الفارسية بانتصار أبطال الجنوب واشقاءهم في السعودية والامارات".. واختتم " معركة وضعت حداً للعربدة الايرانية وكتبت فصلاً من المجد العربي".

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