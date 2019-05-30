أكاديمي: البخيتي يمتلك منطقاً وموقفاً واضحا والربع فريقاً إعلاميا سخيفا

قال الأكاديمي، الدكتور قائد غيلان، اليوم الخميس، خصّص الربع حلقة كاملة عن علي البخيتي، ويهاجمه باعتباره حوثياً رغم أن الرجل لم يعد حوثياً مند 2014"'

وأضاف غيلان في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - ذلك سقوط مهني من الربع ومن القناة الإعلامية التي تبث حلقاته، فليس من حقهم أن يحاكموا النوايا، الرجل يقول شيئاً والربع يقول له أنت تقصد كذا".

وتابع "لقد كان من الملاحظ أن المثير للسخرية في تلك الحلقة هو الربع وليس البخيتي، فالبخيتي يمتلك منطقاً وموقفاً واضحا، ولا يمتلك الربع إلا فريقاً إعلاميا سخيفا، يجتزئ من الكلام ما يروق له ويخرجه إلى السخرية السريعة دون أن يجرؤ على مجابهته بالحجج".

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ومضت "ومن المدهش أنهم رغم انتقاء الفقرات من كلام البخيتي واجتزائهم للكلام وعزله عن سياقه، فإنه ظل منطقياً أكثر منهم".

وذكر "ليس من أخلاق المهنة يا محمد الربع أن تبث الأسئلة التي تُوجَّه للبخيتي في الحوارات التلفزيونية وتجيب أنت نيابة عنه، ليس من اللائق أن تحجب عن الناس إجاباته وتضع مكانها نكتك السخيفة التي لا يُعجَب بها إلا الأطفال والهبلان وأفراد حزبك".

وشدد أنه "لن يضر البخيتي ما تقطعه من كلامه، فله مساحات إعلامية مفتوحة يطرح من خلالها وجهات نظره طوال العام، وتبقى أنت مثل " السمبوسة " يتسلى بها اليمنيون وقت إفطارهم كل ما جاء رمضان"