البحسني يتعرّف ميدانياً على نماذج لمشاريع ناجحة موّلها صندوق دعم الشباب

أثنى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على كفاءة وقدرات

الشباب الذين حازوا على ثقة ودعم صندوق دعم الشباب وبرزوا في مشاريعهم التي لاقت طريقها للنجاح .

وقال المحافظ إن صندوق دعم الشباب جاء ليسهم في ترجمة أفكار الشباب بتنفيذ مشاريع مدرّة للدخل تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع ، وتحدُ من البطالة في المجتمع .

وأكد المحافظ أن الانتقادات التي رافقت إنشاء هذا الصندوق قد غابت ، لأن الجدوى والفائدة والهدف من انشائه بدأت تتحقق ، وظهرت مشاريع ناجحة لشباب في شتى المجالات ، بدأت بعضها في تحقيق أرباح والبدء بعملية سداد الأقساط الشهرية للصندوق .

وعلى إثر ذلك ودعماً لهم ولمشاريعهم الناجحة ، قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ظهر اليوم بزيارة ميدانية لموقعي مشروعين نجحين للشباب بمدينة المكلا للتعرف عن كثب على تجربة الشابين ونجاح مشروعيهما بعد حصولهما على تمويل من صندوق دعم الشباب .

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وقام المحافظ بزيارة لمشروع الشاب صالح باشعيب بشارع أحمد ياسين بفوة ، وهو عبارة عن مصنع للمنظفات ينتج 15 منتج للمنظفات يعمل به 15 شاب ينتجون 5000 علبة من المنظفات ذات الحجم الكبير شهرياً وأحجام ومنتجات أخرى بآليات تم ابتكارها محلياً ويتم البيع في السوق المحلية بأسعار مناسبة في متناول الجميع .

كما قام المحافظ بزيارة لمشروع الشاب مصطفى عيسى بمنطقة المساكن بفوة والمتمثل في صالة للألعاب الرياضية تحوي أجهزة ومعدات رياضية يرتادها أكثر من 80 شاباً يمارسون رياضة بناء الأجسام والعلاج الطبيعي .

واستمع المحافظ خلال زيارته للمشروعين ، من الشابين باشعيب ومصطفى الى فكرة الإنشاء وسير العمل وتحقيق النجاح خلال أشهر من بدء المشروعين ، مؤكدين أن الدعم الذي تحصّلا عليه من صندوق دعم الشباب قد أسهم في ترجمة فكرتيهما ونجاح مشروعيهما اللذين ظلا يحلمان بتحقيقهما في الواقع .

وأعرب المحافظ عن اعجابه وارتياحه لما شاهده من مشاريع ناجحة لشباب يحملون إرادة وعزم على العمل وتحقيق النجاح ، مباركاً لهما النجاح ولبقية زملائهم ، ومؤكداً أهمية مواصلة الدعم لمشاريع أخرى ومواصلة النجاح بذات الوتيرة من الجهد والعمل .

يشار إلى أن صندوق دعم الشباب أسهم منذ بداية العام الحالي 2019م، (70) مشروعاً للشباب بكلفة 175 مليون ريال في المجالات الزراعية والتجارية والإنتاجية والخدمية.