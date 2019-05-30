شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: الرئيس " هادي " يغادر قبل قليل العاصمة السعودية "الرياض".. لحضور اجتماع "رئيس وزراء قطر.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم الى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية وقضاء الأيام الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام .

وسيرأس فخامة الرئيس وفد بلادنا للقمتين العربية والإسلامية التي دعاء إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال يومي 25 و26 من رمضان في مكة المكرمة وستناقش القمتان واقع الأمة العربية والإسلامية بما يسهم لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة جراء التدخلات والأطماع الدخيلة عبر المليشيات وأدوات الإرهاب والتطرف وأذرعها المختلفة للخروج برؤية موحدة وموقف يعزز مكانة الأمة عربياً وإسلامياً وتأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية بما تمثله من سند وعون للشعوب العربية والإسلامية كافة.

وسيلقي فخامة الرئيس كلمة بلادنا المعبرة عن واقع اليمن حاضره ومستقبله وتجاوز أزمته والانتصار لإرادة شعبنا اليمني على مشروع التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية

وما ألحقته من أضرار بمعيشة وحياة أبناء الوطن عامة.

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يرافق فخامة الرئيس رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومستشاري رئيس الجمهورية عبدالوهاب الأنسي والدكتور محمد العامري ووزير الخارجية خالد اليماني وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن.

وكان في استقبال فخامة الرئيس في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجده الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين مدينة جدة صالح التركي وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد ال جابر

بعد ذلك اصطحبا فخامة الرئيس الى قاعة التشريفات مرورا بصف من الحرس الملكي، واستمعا خلال ذلك الى شرح موجز من قبل المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار تركي المالكي لنماذج من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع والتي أرادت من خلالها المليشيات الحوثية الإيرانية استهداف مناطق سكنيه في المملكة قبل ان يتم إسقاطها.