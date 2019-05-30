شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: قوات الجيش تعلن قبل قليل عن انتصارا كبيرا وملحمياً في اول محافظة شمالية.. تطورات عـــــــــاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش في الساعات الأولى من اليوم الخميس 30 مايو 2019 م تقدما جديدا في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأحكمت قوات الجيش السيطرة على جبل القارع شمال غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة أمام الميلشيات الانقلابية وفقا لموقع الجيش. وتمتد المواجهات في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران في الجبهة ذاتها. Advertisements وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيات. وبالتزامن مع المواجهات شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الميلشيات في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ. وادى القصف الى تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا.

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