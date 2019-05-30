شكرا لقرائتكم خبر عن قلق بالكويت بعد تسريب وافد عربي معلومات أمنية خطيرة.. والسلطات تتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من القلق، شهدتها الكويت، بعدما ألقت القوات الأمنية القبض على وافد عربي يعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، لتسريبه معلومات أمنية.

ونشرت الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً".

وقال البيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية.

وتابع البيان: "وقد أقر واعترف بارتكابه الفعل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضـــــده وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.