مسؤول حكومي يشدد على الإلتزام بالمواصفات في تأهيل ملعب بعدن

اطلع نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم الخميس، على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي لكرة القدم في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بدعم حكومي بتكلفة 371 مليون ريال.



وتشمل أعمال المشروع تعشيب أرضية الملعب بالعشب الصناعي، وهدم وإعادة بناء منصة كبار الضيوف، وتركيب مقاعد للجمهور وصيانة الإنارة، وتجري حالياً أعمال فرش الإسفلت كمرحلة مهمة وأساسية قبل فرش العشب الصناعي المعتمد من قِبل الفيفا، وذلك في إطار الجهود المكثفة المبذولة لإنجاز المشروع في أسرع وقت.



واستمع نائب الوزير الوجيه، إلى شرح مفصل من قِبل مهندسي قطاع المشاريع المشرفين على المشروع توفيق عبدالمغني وحسن ياقوت، وممثل مكتب حوشب للمقاولات الجهة المنفذة للمشروع، حول سير أعمال المشروع والجهود المبذولة للإسراع بإنجازه في أقرب وقت.



وشدد نائب وزير الشباب والرياضة، على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة والحرص على جودة العمل، لما لذلك من أهمية ترتبط بتوفر بيئة صالح لممارسة لعبة كرة القدم وحماية حياة الجماهير في مدرجات الملعب، ضمن استعادة عافية قطاع الرياضة.



وقال الوجيه :" إن الوزارة حريصة بتوجيه من الرئيس والحكومة، على الإسراع بإنجاز مشروع ملعب الحبيشي، ليتسنى لنا العمل على انجاز المشروع الأكبر وهو إعادة بناء ملعب 22 مايو".



وأضاف :"أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على إعداد دراسة متكاملة للمنشآت الرياضية التي تم تدميرها بسبب الانقلاب الحوثي، وهناك توجه لإعداد خطة إعادة بناء وتطوير شاملة، وأن العمل جاري على إنجاز العديد من المشاريع قيد التنفيذ على مستوى عدن وباقي المحافظات المحررة خلال العام الجاري 2019م".



وأشار إلى أنه يتم حالياً إنجاز عدد من المشاريع الرياضية الهامة منها ملعب معاوية بمحافظة لحج، والحبيشي في عدن والشهداء في أبين بتمويل حكومي، كما سيتم إعادة تأهيل الصالة الرياضية المغلقة وبيت الشباب في عدن خلال الشهرين المقبلين بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب، إضافة إلى عدد من المشاريع بعضها جاري تنفيذه مثل ملعبي سيئون ومأرب وبعضها قيد الدراسة في عدن وباقي المحافظات.

