طالب يمني ينتحر حزنا على وفاة خطيبته شاهد الصوره

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عدن - ياسمين التهامي - طالب يمني ينتحر حزنا على وفاة خطيبته

ووفق ناشطون فإن الطالب انتحر بعد ان تعرض لصدمة عاطفية نتيجة لوفاة خطيبته. وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت في شقته في منطقة اندار براد. ودون الطالب رسالة قبل انتحاره : لا تخبروا امي اني قتلت نفسي وأنا سأذهب لرؤية خطيبتي وذلك وفق الناشطين.

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