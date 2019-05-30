”صمود الجبال” تدك مواقع المليشيا وتدمر أكبر مخزن أسلحة حوثية في الضالع

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع .

وتأتي هذه الغارات في إطار عملية "صمود الجبال" التي أطلقها التحالف العربي أمس الأول ، لتطهير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني إن مقاتلات التحالف شنت غارة على منطقة مريفيدان بجبل ناصة في مديرية مريس بمحافظة الضالع ، ودمرت عربة "بي ام بي" تابعة للحوثيين، كما شنت غارة أخرى استهدفت تجمعاً للمليشيا في منطقة الزيلة في مريس.

وأوضح المصدر أن مدفعية قوات الجيش والمقاومة أستهدفت تجمعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق القفلة ومعزوب شخب والزبيريات غربي مديرية قعطبة.

وقال المصدر إن ضربات وصفها بـ"المسددة" نفذتها مقاتلات التحالف العربي دمرت أكبر مخزن أسلحة للمليشيات الحوثية في منطقة سليم شمال مديرية قعطبة.



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