شكرا لقرائتكم خبر عن معركة لم تشهد مثلها تعز من قبل .. الانفجارات تدوي في ارجاء المدينة وتكبيرات النصر تصدح في المساجد .."تفاصيل مباشرة لما يحدث الان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل "يمن الغد" بمحافظة تعز أن المدينة تشهد الان وفي هذه اللحظات معارك وقصف هو الأعنف وبشكل متواصل منذ ساعتين وسط تقدم لقوات الجيش شمال وغرب المدينة.

وقال مراسلنا ان "تعز وفي هذه اللحظات تشتعل نار في أكثر من محور وسط تبادل القصف العنيف بين #مليشيا_الحوثي والجيش الوطني ومساجد المدينة تصدح بتكبيرات النصر".

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية "أن عدة محاور تشهد معارك هي الأشرس وخاصة في الجبهة الغربية والدفاع الجوي والجبهة الشمالية، مشيرا إلى اقتحام الجيش عدة مواقع واستعادة منطقة المصانع ومابعدها".

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وقالت مصادر ميدانية "أن مدفعية الجيش الوطني تمطر مواقع #مليشيا_الحوثي في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ غرب #تعز بعشرات القذائف، وردت المليشيات بقصف عنيف على منازل المواطنين في حارة شعب عمد بقذائف المدفعية الثقيلة".

وأضافت المصادر "أن قوات الجيش الوطني سيطرت قبل قليل على تبة القارع وتبة الجعشا غرب #تعز وتبة حميد شمال المدينة ومواقع اخرى.. والحوثي يرد بقصف شامل وابادة جماعية وسط المدينة وغربها وشمالها وسيارات الاسعاف لا تتوقف عن نقل الجرحى".

وأكدت مصادر "يمن الغد" اتساع نطاق المواجهات من جبهات شمال تعز الى غربها ومعارك شرسة شرق معسكر الدفاع الجوي وأطراف الزنوج وجبل الوعش وجبهات غرب المدينة ومدافع الجيش تدك مواقع المليشيات في جبل الوعش والعراعر..

إلى ذلك اكدت مصادر طبية ان عشرات الجرحى وصلوا المستشفيات جراء القصف فيما وجهت المستشفيات نداء #عاجل للأطباء بالتوجه إلى مستشفى الروضة والمستشفيات الأخرى وكذا للمتبرعين بالدم.