شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي ينفجر في وجه هادي: انتقادنا يواجه ”بآذان صماء” وصبر الشعب لن يطول والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول حكومي وقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، إن انتقاداته لإخلال وتقصير الحكومبة في القيام بواجباتها تواجه "بآذان صماء".
وقال عضو مجلس الشوري والقيادي بحزب الإصلاح بحضرموت، صلاح باتيش، إن الرئيس هادي لم يحاسب المقصرين رغم النداءات المتكررة من الشعب".
وجاء انتقاد باتيس للرئيس بخصوص طريق العبر الذي يحصد أرواح المسافرين على الطريق الدولي، بصورة شبه مستمرة.
وأضاف في منشور على "فيسبوك"، متسائلا، "لماذا تتركون الأمور هكذا دون رادع وقد بحت أصواتنا ونحن نرفع اليكم النداء تلو النداء حول قضايا مصيرية ومهمة للوطن والمواطن انطلاقا من واجبنا ووفاء بالقسم والعهد الذي في أعناقنا وفي كل مرة نصطدم بآذان صماء وابواب مغلقة".
وشدد باتيس، على معالجة تلك القضايا او معاقبة المسؤولين عنها واستبدالهم بالكفاءات والقادرين على القيام بواجبهم بالإمكانات المتاحة.
وقال، "الشعب أوشك أن يفقد ثقته بالجميع".
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