الرئاسة اليمنية تنعى إلى الشعب اليمني قائد عسكري كبير والحوثيون يتبنون مقتله (الاسم + الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نعت رئاسة الجمهورية إلى الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية وفاة القائد العسكري رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر عبدالله بارويس، أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة. وكانت وسائل إعلام حوثية قد أعلنت إن القيادي ناصر بارويس توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء هجومهم بطائرة متفجرة على منصة العند خلال العام الماضي. بدورها أشارت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، الى ان الفقيد كان من الرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم ومجتمعهم وللقسم العسكري الذي تحت لواءه خاض ورفاقه الميامين من القيادات العسكرية التضحيات الجسيمة في الدفاع عن الوطن في مختلف المواقف والمنعطفات والتي كان اخرها حرب تحرير عدن والمحافظات المجاورة من قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية.

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