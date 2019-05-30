شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تبدأ بحصر الهاشميين تمهيداً لتوزيع الخمس عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر مسؤولة ان مليشيات الحوثي بالهيئة العامة للزكاة والتي استحدثتها برئاسة أبو نشطان، بدأت بوضع خطة لتوزيع الخمس على عناصر السلالة الهاشمية.

وأوضحت المصادر لوكالة "خبر" أن المليشيات الزمت هيئة الزكاة بمخاطبة عقال الحارات والأحياء والمناطق والقرى والعزل والمديريات في عموم المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها للرفع بكشوفات من اسمتهم بالمستحقين للزكاة من المنتمين لآلـ البيت (الهاشميين) في كشوفات خاصة.

وبحسب المصادر فان الكشوفات المطلوب تجهيزها سيتم رفعها إلى إدارة خاصة تسمى إدارة (الخمس) والتي من شأنها أخذ (الخمس) من جميع إيرادات الدولة لتقوم بعد ذلك بتوزيع (الخمس) على المنتمين لـ (الهاشميين) كونهم يحللون لانفسهم أخذ الخمس من أموال المواطنين على أساس ان الصدقة عليهم محرمة.

وبينت المصادر أنه سيتم البدء بتنفيذ التوجيهات اعتباراً من بداية شهر يوليو القادم وعلى أن تستمر عملية التوزيع على مدار العام.