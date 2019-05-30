شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس يحدد المكان الذي سيُدفن فيه "أبو علي الحاكم" ومصير عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل اللواء ثابت جواس عددا من المفرج عنهم من المقاتلين من أبناء المحافظات الجنوبية

على رأسهم الأسير المرقشي. وذلك عقب الإفراج عن عدد منهم من سجون المليشيات الحوثية اعتقلوا خلال مشاركتهم في معارك الساحل الغربي

وظهر جواس واثقا ومتحديا المليشيات الحوثية بأن نهايتها تقترب وعبر جواس عن فرحته بإطلاق سراح عدد من الأسرى في سجون المليشيات.

وقال جواس أمام عدد من المفرج عنهم في هذا المقام لا يجب أن نشكر المليشيات الحوثية. لأنهم مجموعة من اللصوص يعيشون على الحروب ويقبضون مقابل ذلك هم لا يستحقون الشكر لإطلاقكم لأنهم بالتأكيد قبضوا الثمن.

Advertisements

وأضاف علينا أن لا ننسى بقية أخواننا الأسرى الذين لا يزالون في سجون الحوثي هناك آلاف المساجين الأبرياء يقبعون في سجون المليشيات

وقال جواس خلال لقائه بعميد الأسرى المرقشي ورفاقه المطلق سراحهم. انتم وحدكم الأبطال أما عبد الملك الحوثي وجماعته فهم جبناء وسيلقون مصيرهم كما لقيها من قبلهم مؤسس الجماعة وسيتبع أخوه.

أما ذراعه الأيمن ابو علي الحاكم فسوف يتولى الأبطال مصيره وسيتم دفنه هنا في الضالع. طبقا لما نقلته عن جواس عددا من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية.

الجدير بالذكر أن اللواء ثابت جواس هو أكثر الأسماء التي تثير رعب وهلع في صفوف المليشيات التي تعتبره عدوها الأول.

وكان لجواس مشاركات عسكرية بطولية في معارك صعده. ويبقى من أكثر الأسماء العسكرية المعروفة بالشجاعة والبطولة ويحفظ اسمه الكثير من اليمنيين. في عموم المحافظات. ويعلقون عليه الكثير من الآمال في المعارك الدائرة مع المليشيات. وهو ما يجعل من حديثه يكتسب أهمية كبيرة تتناقلها وسائل الإعلام بإعجاب شديد.