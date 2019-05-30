شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أصبح شكل نجل الرئيس السابق.. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مدين على عبدالله صالح ،نجل الرئيس السابق، الليلة الفائتة ، صورة تجمعه بالقيادية المؤتمرية فائقة السيد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لنجل صالح ، وهو يقف بجوار فائقة السيد أثناء وداعه لها قبل مغادرتها إلى مسقط أمس .

وتظهر الصورة "مدين علي عبدالله صالح " مطلقاً لشعر لحيته، ومهملاً لهندامه الذي كان معتاد عليه قبل مقتل والده على أيدي شركائه في الإنقلاب مليشيا الحوثي.