صعدة: إستعدادات كبيرة لإحياء يوم القدس العالمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

تشهد محافظة صعدة هذه الأيام استعدادات كبيرة لاستقبال يوم القدس العالمي

وقد تزينت شوارع محافظة صعدة بلوافت معبرة عن عظمة المناسبة وأهميتها في توحيد كلمة المسلمين وابقاء قضية القدس حاضرة في نفوسهم ووجدانهم .

وتعتبر هذه المناسبة التي يحيها أبناء محافظة صعدة كل عام تعبيراً عن التمسك بالقضية الاولى للمسلمين وتعبيرا عن إرادتهم ورأيهم تجاه القضية الفلسطينية تقام للعام الخامس في ظل العدوان السعودي الامريكي

يذكر ان الإمام الخميني (رحمة الله عليه) اقترح أن تكون آخر جمعة من شهر رمضان هي يومٌ يسمى: [يوم القدس العالمي] ودعا الإمام الخميني كل المسلمين في مختلف أقطار الدنيا إلى إحياء هذا اليوم, وتخصيصه لخلق الوعي في صفوفهم, وتهيئة أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة لأعدائهم.