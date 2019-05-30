حتى الفلكيين اليمنيين يختلفون .. عياش يخالف الجوبي حول موعد عيد الفطر شاهد التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - موعد أول أيام عيد الفطر المُبارك ـ 1440هـ.قال الفلكي اليمني محمد عياش أنه بالإعتماد والرجوع للحسابات الفلكيه، فإن يوم الثلاثاء الموافق 4/يونيو، يكون المُتمم لِشهرِ رمضان 30 يوماً، ويوم الأربعاء الـ 5 من يونيو، هو أول أيام عيد الفطر المُبارك 1440هـ .وذلك كون إمكانية رصد هلال شوال مع مغيب شمس يوم التحري المُصادف ليوم الإثنين 3/يونيو ـ 29/رمضان.. ستكون مُنعدمه تماماً، والقمر يغرب مُعتماً مع يومها إن شاء الله.وفي وقت سابق قال الفلكي الجوبي في منشور على صفحته الخاصة فيسبوك، “إن اول أيام عيد الفطر المبارك، سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 م”، بحسب الحرف22.وأضاف الجوبي، “إن يوم الاثنين 3 يونيو هو اليوم ال 29 والاخير من شهر رمضان المبارك 1440”.وأوضح، “إن مدة مكث هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين ستكون 6 دقائق”.

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