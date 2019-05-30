شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة في تويتر بعد ”كلمات حادة” وجهت إلى الملك سلمان ...وناشطون يردون مدافعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاعلا واسعا، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن وجه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطابا مفتوحا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تبنى فيه نبرة منتقدة ولاذعة لم تعهد في تصريحات المسؤولين الأتراك من قبل.

وأثارت الرسالة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تطرق أقطاي لعدد من المواضيع الحساسة مثل تقارير إعلامية عن "نية إعدام سلمان العودة"، والإعلامي جمال خاشقجي وما وصفها بـ"الترويج لأحلام الخلافة العثمانية"

​وقال أقطاي، في مقال له على صحيفة "يني شفق" التركية، موجها خطابه إلى ملك السعودية: إن "الحرمين هما البيتان المقدسان لكل المسلمين، وتوليكم خدمة هذين الحرمين يحملكم مسؤولية ثقيلة تشعركم بأنكم مسؤولون عن أي معاناة يعانيها أي مسلم على وجه الأرض"

وأضاف: "فالنعم والثروات العظيمة التي وهبكم الله إياها توفر لكم الإمكانات التي تمكنكم من تحمل هذه المسؤولية على أكمل وجه"، مستطردا بالقول: إن "الجميع يلاحظ بححيرة كبيرة، التعارض التراجيدي بين هذه الثروات التي وهبها الله لكم وأوضاع المسلمين الذين يعانون الفقر والجوع في كل مكان حول العالم"

وتابع منبِها: "وإن رب الحرمين اللذين تخدمونهما يقول إن للفقراء نصيباً في الثروات التي بين أيدينا"

وبيّن مستشار الرئيس التركي، أن سبب مخاطبته للملك سلمان بهذه الطريقة "هي رغبتي في تحذيركم من خطر عظيم يدنو منكم، خطر سيجر دنياكم وآخرتكم إلى الهاوية"

وواصل يقول: "أحذركم من أن الفعل الذي أُعلن هذه الأيام أنكم ستفعلونه بأنفسكم، سيكون سببا في كارثة كبيرة بالنسبة لكم"، دون أن يوضح ما هو الفعل

وأكد المستشار التركي أن "بلاده لم تضمر السوء للسعودية، وأنه ليس في المطالبة بالعدل في قضية خاشقجي أي إساءة"، لكنه شدد بالقول: "نحن أمام جريمة قتل إنسان بريء ظلما وعدوانا بطريقة وحشية، ولهذا فإن من واجب العدل تسليم من قتله ومن حرض على قتله إلى العدالة"

من جهة اخرى رد نشطاء سعوديون على اقطاي حيث هاجمه احدهم واصفا اقطاي انه يتحدث مع الملك وكانه الحاكم بالسعودية وقال اخر يبدو ان تركيا لم تنسى هزيمتها في المملكة وانهيار دولتها العثمانية

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