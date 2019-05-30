إنطلاق معركة تحرير "الفاخر" من فلول ميليشيات الحوثي

كشفت مصادر عسكرية، صباح اليوم الخميس، عن انطلاق معركة تحرير منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع لتطهيرها من فلول مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وذكرت المصادر، أن معارك عنيفة تدور الآن بين القوات المشتركة والحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة.

والأربعاء، قصفت مقاتلات التحالف العربي، موقع تعزيزات ليملشيات الحوثي في منطقة الفاخر، تزامنا مع قصف مدفعي للقوات المشتركة على مواقع وأهداف الحوثيين في ذات المنطقة.