عاجل.. حريق هائل يلتهم منزل وزير بحكومة ميليشيا الحوثي

أفاد مصدر محلي بالعاصمة صنعاء بوقوع حريق هائل في منزل وزير بحكومة ‎مليشيا الحوثي غير المعترف بها.

وأوضح المصدر أن أعمدة الدخان تتصاعد من منزل أحمد عبدالله دارس، وزير النفط في الحكومة غير المعترف بها؛ بسبب تخزين كميات هائلة من مادة البترول.

وأشار المصدر إلى أن سيارات الأطفاء هرعت إلى المنزل الواقع بحي دارس شمال العاصمة صنعاء، لإخماد الحريق.

ولم يدلي المصدر بأي تفاصيل أخرى، حتى لحظة كتابة الخبر، بشان الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحريق.