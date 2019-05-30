شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من الجيش الوطني قبل قليل .. ملحمة بطولية تحدث الان وانتصارات ساحقة تكسر انوف الانقلابيين ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني في الساعات الأولى من اليوم الخميس 30 مايو 2019 م تقدما جديدا في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأحكمت قوات الجيش الوطني السيطرة على جبل القارع شمال غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة أمام ميلشيا الحوثي الانقلابية وفقا لموقع الجيش. وتمتد المواجهات في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران في الجبهة ذاتها. Advertisements وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية. وبالتزامن مع المواجهات شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ. وادى القصف الى تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا.

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