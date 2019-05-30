شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تضع الحرب اوزارها .. اتفاقيات صندوق صيانة الطرق تجاوزت خارطة الحرب ..!! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - - تقريرخاص:

اعرب مواطنون ومسؤلون وشخصيات اجتماعية وسياسية وناشطون اعلاميون وحقوقيون عن سعادتهم بالإنجازات التي يحققها صندوق صيانة الطرق والجسور ،والذي استطاع بمجموعة من الإتفاقيات التي ابرمها مع الأمم المتحدة ان يكسر الحواجز التي صنعتها الحرب ،وأسس لحقيقة ان البناء هو الأصل وليست الحرب. واعتبروا الإتفاقيات مؤشر ايجابي على امكانية تجاوز حالة الحصار التي فرضتها الحرب. وكان صندوق صيانة الطرق والجسور -وحدةتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الدولية بالعاصمة صنعاء ممثلاً بالمهندس /انيس ناصر السماوي ـ رئيس مجلس ادارة الصندوق ابرم مع المدير العام للمكتب الاقليمي للامم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الاوسط(UNOPS) السيدة/باناكلوتي ـ ملحقا لاتفاقية الشراكة بينهما الموقعة العام الماضي.. ويقضي الاتفاق الملحق الموقع عليه بالعاصمة صنعاء بتنفيذ مشاريع صيانة حضرية طارئة هذا العام في ثمان مدن يمنية رئيسية كبرى وبتكلفه قدرها" 37.254.47 "دولار امريكي (سبعة وثلاثون مليونا ومئتان واربعة وخمسون الفا وثمانمائة دولار وسبعة واربعون سنتا امريكيا ـ اي نحو عشرين مليارريال يمنيا ـ وذلك كمرحلة اولى تليها مراحل ثانية وثالثة كمساهمة تم تخصيصها من البنك الدولي لصيانة الطرق الحضرية في المدن اليمنية ولتشمل عموم محافظات الجمهورية اليمنية .. وجاء في ملحق الاتفاق ماينص على تعديل الاتفاقية السابقة الموقعة 2018/3/18م لتمديدها وزيادة ميزانيتها ومراجعة جداول الدفع واضافة مشاريع فرعية جديدة وحتى 31ديسمبر 2019م ووفقا للاجراءات الدولية في معايير المواصفات وجودة التنفيذ وكفاءة الاداء ودقة ادارة عقود التنفيذ.. وكشفت الاتفاقية وملحقها عن تنفيذ المشروع في تسعةعشر مدينة يمنية بحيث يتم تنفيذ المشاريع هذا العالم في تسع مدن يمنيه هي صنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة وعدن والمكلا والضالع وزنجبار.. وجاء هذا الاتفاق كرغبة من الجانبين لدعم مشروع الطوارئ لصيانة الطرق التي تضررت وتدمرت جراء الصراعات وماخلفتة الحرب على اليمن من جهة وجراء السيول والكوارث وعدم تنفيذ الصيانة المعتادة لتلك الطرق ولعدم توفير الامكانيات وتوقف الموازنة العامة للدولة.. وقوبلت هذه الإتفاقيات بإرتياح واسع .

الشيخ / ناصر الخضر حسين- امين عام محافظة البيضاء :

صندوق صيانة الطرق احد اهم الصناديق الخدمية التي تقدم خدماتها في ظروف قاهرة وحرب ظالمة أوقفت جميع او معظم خدمات الدولة للبلاد والعباد .. ولكن لماذا هذا الصندوق مازال يقدم خدماته في ضَل هذا الوضع الصعب ..؟!! الإجابة تكمن في من يعتلي ادارة وتسيير هذا الصندوق ..انه المهندس انيس السماوي رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق فالفضل بعد الله لهذا الهامة الوطنية المخلصة الذي اصر على تحدي كل الصعاب والتشظي والتحديات والانقسامات والحروب وأثر على ان يكون له دور في البحث عن مصادر تمويل طارئة لتقديم كل الخدمات الضرورية من صيانة الطرق والجسور وهي اعمال كثيرة وكبيرة مقارنة بالأضرار التي تضررت به الطرق هذا القطاع الحيوي الملامس لحياة ومعيشة السواد الأعظم او كل المجتمع اليمني في كل ربوع اليمن الحبيب نشد على يديه ونقول له شكرا ياباش مهندس انيس السماوي على كل جهودكم انت وفريقك انت الشمعة المضيئة في هذا الظلام الحالك ربنا يوفقكم ويكتب اجركم ويضاعف حسناتكم كما نرجو الاهتمام ووضع في دائرة اهتمامكم الطريق الازفلتي الرابط بين مارب والبيضاء لانه تضرر تضرر كبير نتيجة مرور معظم الشاحنات والقاطرات المحملة لكل احتياجات واستيرادات الشعب اليمتي لان المنافذ كلها مغلقة ماعدا الوديعة واستخدام الطريق هذا لمرور كل المسافرين والاستيرادات عبره الى جانب قاطرات الغاز فسبب ذلك في بعض مناطق الطريق تكسير الازفلت وتكون الحفر الكبيرة والعميقة الى جانب اقتلاع الازفلات بالكامل في بعض عواصم المديريات المار بها الطريق مما سبب الكثير من المعاناة والاختناقات و والحوادث نامل وضع ذلك بدائرة اهتمامكم وعمل حلول عاجلة لما ذكر كان الله في عونكم فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه وزاد الله الرجال المخلصين امثالكم ،،

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الاستاذ/حمود عباد-أمين العاصمة-صنعاء

قال :في تعليقه على الإتفاقيات وانجازات الصندوق:"37 مليون دولار هو المبلغ الذي خصص لصيانة الطرق والجسور في اتفاقية ابرمت بين الصندوق ممثلا برئيسه المهندس انيس السماوي ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع كمرحلة اولى.. ذكرتنا هذه الإتفاقيات بوجود مخلصين لم تنل من عزائمهم الحرب والعدوان ..ووطنيون تجاوزوا حدود الإستسلام للظروف وعافت انفسهم القبول بالدمار .. فانتصرت لإرادة الإعمار والبناء.. سلامي للمهندس انيس السماوي بك يلوح النصر في الأفق ،ومعك نؤسس لإستقرار طويل ،وانهزم العدوان".

وفي حين وصف اللواء/محمدعبدالله الحرازي محافظ حجة السابق: قيادة الصندوق بالمميزة والمخلصة وقال بأن المهندس انيس السماوي انجح مسؤول عرفته في حياتي ومن يشك بتوصيفي فلييسأل المجاورين للطرقات على مستوى الجمهوريه ".

البرلماني الشيخ/حسن سود هفج تحدث قائلاً :

المهندس/انيس السماوي رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور ،لم يضع اعتبارا لما يحدث .. لم توقفه الحرب عن اداء واجبه الوطني .. انجز في زمن تتزاحم فيه مبررات التنصل ..اتفاقيات ممولة لتنفيذ سلسلة من المشاريع في 19 مدينة يمنية.. بوركت يا ابن السماوي ،يامن تمارس الوطنية في سلوكك بعيدا عن ضجيج المزايدين ..

المهندس/هشام عبدالله شرف- وزيرالخارجية قال: الإنجازات التي حققها ويحققها صندوق صيانة الطرق والجسور خلال فتره معروفه بالحصار . تذكرنا والجهود الطيبة التي تبذل في سبيل تحقيقها وفي سبيل خدمة الشعب اليمني في المحافظات الشمالية والجنوبية تذكرنا بأن الحياة مستمرة في يمننا الواحد الموحد رغم انف العدوان .. والبناء هو الأصل ،وليس عدوانية الخراب.. مشاريع كبيرة وبعشرات الملايين من الدولارات تحققت رغم العدوان والحصارالجائر انجازكبير وجهودتستحق التقدير



الخبيرالاقتصادي والمحاسبي :عبدالله الغابري تحدث قائلاً

حقيقه أن صندوق صيانه الطرق بقيادة المهندس القدير الرائع المتمكن أنيس السماوي يقود جبهه صمود وتحدي لا حدود لها وتعجز الحروف عن ايفائه ما يستحقه من الثناء والشكر والعرفان رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه الصندوق إلا أنه تغلب عليها بجداره مهنية مبهره وليس غريب على كبير مهندسي الطرق بالجمهورية اليمنيه قاطبة رجل بحجم السماء وإداري لا يضاهيه أحد جمع بين الاداره الناجحة والخبرة التي تذهل وتدهش كل من يعرفها ليس مجامله ولا يحتاج مثل هذه الهامه السامقه للمجامله بل اعتراف بمهنية وجداره هذا المتفرد الناجح بجهود تستحق أن ترفع لها كل قبعات الكون وتنحني له الحروف خجلآ وتقبل الحروف كل ذره طريق يتواجد فيه بجداره كم طرق قصفت على مستوى الجمهوريه وكم جسور هدمها عدوان قذر يستهدف كل شي لكن سرعان ما نجد الصندوق متواجدا باستمرار ليعيد شريان الحياه الذي يحاول العدوان تقطيعه إلا أن هذا الصندوق بقيادة الرجل الإنسان الذي,احتاج عمرا فوق عمري لاكتشف مخزونه الأخلاقي الكبير نجده واقفا لهم بالمرصاد كطبيب ماهر يعيد فتح شريان الحياة من جديد متحديا كل الضروف والصعاب تحيه إجلال وتقدير واحترام وثناء لهذا القدوه ولكل كادر الصندوق على جهودهم التي تتحدث عن نفسها بمهارة وتفرد.

*اللواء / علي يحي ربيع- وكيل محافظة مأرب فقد تحدث بالقول :

في هذه الفترة قد يكون صندوق صيانة الطرق هو المؤسسة الوحيدة في البلاد .. الذي لم يتخلاء عن واجباته اويتنصل عن مسئولياته لرعاية المجتمع وخدمة المصلحة الوطنية وهذ يدل على الحس الوطني والضمير الانساني في قيادة رئاسة الصندوق التي تحرص على ان تكون مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح الضيقة ، ويعود الفضل في ذلك الى القائد الاداري الناجح المهندس انيس السماوي رئيس مجلس ادارة صندوق الطرق الذي استطاع ان يقوم بتحقيق اعمال ناجحة ومصالح عامة وايجابية في هذه الظروف الصعبة . وللحقيقة المهندس انيس السماوي أثبت انه في مستوى المسولية وعند حسن ضن الجميع تحياتنا وتقديرنا للمهند السماوي ونتمنى له ولزملاءه وامثاله المزيد من التوفيق والنجاح لما يخدم المصلحة العامة.

المهندس الاستشاري/محمدالاسدي - فقد عنون حديثة ب رجال من ذهب وقال:

مما لاشك فيه أن المهندس أنيس السماوي يبذل جهودا كبيره في إبراز دور هذه المؤسسه الوطنيه العملاقة على الرغم من التحديات الكبيره والأوضاع الإنسانية والحروب التي تشهدها بلادنا منذ أكثر من أربع سنوات والتي اكلت الأخضر واليابس ومنها دمرت معظم الطرقات مابين المدن وكذا الشوارع في جميع المحافظات أصبحت ردميات بفعل عدم وجود صيانة دورية نتيجة لقلت الموارد المالية ولكن المهندس أنيس السماوي كان له دور كبير في إعادة الحياة لصندوق صيانة الطرق ولم يأتي ذلك من فراغ بل لأن المهندس أنيس يحظى بسمعه ممتازه واحترام كبير من المانحين في البنك الدولي وكذا بحب وتقدير طرفي النزاع في اليمن . والآن يقوم الصندوق بتنفيذ المشاريع الخاصة بصيانة وتعبيد الطرقات في كل أنحاء اليمن بالرغم من صعوبة ومشقة ذلك, وقد لمست ذلك شخصيا عند سفري للحديده قبل شهر رمضان المبارك ووجدت كم أن صندوق الصيانة رائع وعظيم عندما فوجئت انه تم تعبيد وصيانة هذا الخط الحيوي والهام أصبح السفر فيه متعه بعد أن كان السفر فيه غاية في العناء والمشقه . في الاخير الشكر والتقدير اللامحدود لصندوق صيانة الطرق برئاسة المهندس الخلوق والمتميز أنيس السماوي ومزيدا من التفرد والنجاح .

م.عصام حميد الخطوات العظيمة يصنعها الكبار هذا عهدنا بكم دومآ استاذنا القدير فنسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.

حمود المحفدي بوركت جهودكم استاذ/أنيس على هذا الانجاز الكبير في ظل هذه الظروف الصعبه، وتوحيد صيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية اليمنية، ولكم منا خالص التحيه والتقدير،،

لبيب نعمان بوركت جهودك وجهود جميع المخلصين...ودمت دائما نجما مضيئاً في سماءنا الحالكة .. ايها المعلم والمهندس أنيس محمد السماوي

علي محمدالاشول إنجاز عظيم.مبروك لليمن على هذا المنجز .ولك الفضل بعد الله تعالى في توقيع هذه الاتفاقية فيصل اليسر كل التوفيق والنجاح لتحقيق هذا الهدف الهام جدا جدا لتوقيف نزيف الخسائر اليومية لمشاريع الطرق بالأخص الشريانية منها

عبدالفتاح الروني وفقكم الله ودمت ذُخرا للوطن وللصندوق وهذا يضاف لرصيدكم في انجازاتكم العظيمه وبارك الله جهودكم استاذنا ...وكل عام وانتم بخير

محمدالشامي بالتوفيق استاذ انيس وهذا يضاف الى رصيدكم الكبير في مجال الحفاظ على شبكه الطرق في الجمهوريه

صالح علي السحيقي بالتوفيق والبركة ... جهودكم واضحة في خدمة الطرقات في ظل اوضاع صعبة .... ربنا يكون في عونكم

عبدالسلام اليريمي شكرا استاذي على المجهود الكبير.. وفخر لنا ثقة البنك الدولي بكفاءة ونزاهة المهندس انيس السماوي..

احمدشملان بالتوفيق استاذ أنيس وهذا يضاف إلى رصيدكم في مجال صيانة الطرق ... مع خالص تحياتي..

زكي حاشد خطوة رائعة وجهد مشكوره نتمنى لكم التوفيق اخي م. انيس السماوي..

محمدمثنى انجاز يضاف لرصيد الصندوق متمنين التوفيق والنجاح ومزيدا من الإنجازات .