شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية الإماراتي وسيم يوسف .. يهاجم أشهر علماء العصر في مجال الحديث النبوي بعد سخريته من الامام البخاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يسلم منه هذه المرة أشهر علماء العصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني " عليه رحمة الله , الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف عاود الحديث مجددا في قضايا تشغل الرأي العام، بحسب ما استنكره رواد تويتر أننا في القرن الحادي والعشرين وأنت تتحدث عن القضايا المثيرة للجدل.

وكتب وسيم يوسف على حسابه في تويتر :" الشيخ الألباني -رحمه الله - يقول إن حديث " إرضاع الكبير " كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً .. لأنه لا يثير شهوة الرجل، متسائلا : ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً.

وأثارت تدوينة يوسف جدلا واسعا بين متابعيه على تويتر، حيث علق أحد الرواد قائلا : "نحن في القرن الواحد والعشرون وهو القرن الأول في الألفية الثالثة حيث تشير الوقائع التاريخية الى ان اقدم عنصر بشري على الأرض كان قبل520.000 سنة اي ان الله خلق الإنسان وأوجده على هذه الأرض منذ520.000 سنة. وصلت المركبة الفضائية لونا الى سطح القمر بعام 1959.. ومازلنا نتحدث عن إرضاع الكبير".

وكان يوسف قد شكك في صحيح البخاري ، حيث تلقى ردودا قاسية وعنيفة من متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي.

ورد وسيم يوسف على مهاجميه قائلا في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "صحيح البخاري عندما جمع الأحاديث، جمع 17 ألف حديث ألقى 10 آلاف حديث في البحر هو شك فيها وأخذ 7 آلاف حديث، الدار قطني شك بصحة البخاري، الألباني ماذا قال؟.. لماذا لم يكفروا الألباني عندما ضعف أحاديث في البخاري؟ وكفروا وسيم؟.

وأضاف وسيم: "الله عز وحل يقول (ذلك الكتاب لا ريب فيه) فإذا أنت قلت أن البخاري لا شك فيه أو لا ريب فيه إذن أنت جعلت منزلة البخاري بمنزلة القرآن فأشركت كتابا مع كتاب الله، نحن وصلنا لدرجة التخلف أن نجعل كتابا بمنزلة القرآن يا أمة القرآن، لما يأتيني حديث مخالف نص آية لابد أن أراجع أقدم القرآن أم السنة؟.

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وتابع قائلا : تصدر فتوى من رابطة المتخلفين علماء المتخلفين تكفر وسيم يوسف لأنه شك وقال أشك بل أشك في كل كتاب دول الله فوسيم كافر، وهل من أركان الإيمان يا أهل الإيمان أن أؤمن بالبخاري؟.

وهاجم يوسف وقتها نائب شرطة دبي السابق ضاحي خلفان قائلا: المدقق في صحيح البخاري لا يملك إلا أن يقول جزى الله الإمام البخاري كل خير فقد نقل لنا مالم نكن نعلمه من قبل عن رسول الله.. أما وسيم فلم ينقل عنه ما ينفع الأمة.

وأوضح أن البعض يريدنا أن نهمس نحن أبناء الإمارات عندما يعلن وسيم بشكه في الإمام البخاري.. من الذي أعطى وسيم حق العلن ويريد لنا حق السكوت...الغلط العلني لا يسكت عنه.

وتابع قائلا : يشك وسيم على راحته ولكنه لا يمثل سياسة الإمارات ..لذلك كان المفروض ما يتحدث عبر تلفزيونا الرسمي.

وأشار خلفان إلى أن مشكلة الأخ يوسف انه ما يعرف يرمس.. قال أشك في البخاري.. وكلمة أشك كارثة.. تشك في ماذا؟ علمه أو أمانته أو صدقه أو تحريه للأحاديث أو فهمه أو نقله..".

واستنكر خلفان ادعاءات وسيم بأن الدواعش تخرجوا من مدارس تحفيظ القرآن...لكن معلوماتنا الأمنية أنهم خريجون سجون ومن أرباب السوابق.

وعن دفاعه عن الإمام البخاري يقول :أسلوب التحري والتحقيق الذي اتبعه البخاري في النقل عن رواة الأحاديث وسيم مسكين ما يعرفه.. والذين دققوا ودققوا ودققوا على صحيح البخاري وسيم مسكين ما يعرفهم....وقليل المعرفة يغلط كثيرا .