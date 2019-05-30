القوات السعودية تقصف مواقع الحوثيين في صعدة

قصفت القوات السعودية، مساء أمس الأربعاء، 29 مايو، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد مصدر محلي بأن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف المدفعي.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتحركات للمليشيا في مديرية غمر بالمحافظة ذاتها.