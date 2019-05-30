تتويج أحمد نبيل.. تعرف على حصيلة بطولة الوحدة لناشئي الفروسية

توج احمد نبيل طه بلقب الناشئين في بطولة الوحدة الثانية للفروسية لقفز الحواجز لفئة الفردي التي نظمها نادي وحدة صنعاء على هامش فعاليات ملقتاه الرمضاني الثالث بالاشتراك مع الاتحاد العام للعبة على مدى 5 ايام في فئات البراعم والاشبال والناشئين والفرقي .

وأوضح بيان النادي، أنه في شارك في منافسات هذه الفئة 47 فارسا مثلون مربط نادي العاصمة والكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادلية اليمنية ومربط الرعد واسطبل الاستاذ نبيل هائل واسطبل اللواء عبدالملك السياني .

وخاض الفرسان مسلكا مكونا من ثمانية حواجز منها مانع مركب ثنائي ومانع مركب ثلاثي وفقا للمعدل (A) مع اعتبار الزمن مع السماح لمن أراد من الفرسان خوض المنافسة بجوادين.

وجاء فوز احمد نبيل بلقب البطولة على جواده الباسل من الكلية الحربية بعد عبر المسلك في جولة التمايز بدون اخطاء وبزمن قدره38 ثانية و28 جزاء من الثانية .

و حل الياس احمد كباس على جواده ان تايم من نادي العاصمة في المركز الثاني ، بعد ان عبر المسلك بدون اخطاء وبزمن 40 ثانية و39 جزء من الثانية .

وحصد علي احمد القعر بجواده الهنوف من المؤسسة الاقتصادية المركز الثالث بعد ان عبر المسلك بدون اخطاء وبزمن قدره 40 ثانية و33 جزءا من الثانية .

واحتل عمر عبدالله مرزوق المركز الرابع بعد ان عبر المسلك بأربعة اخطاء وضمن الزمن .

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وجاء وائل محمد معيض على جواده المزاحم من الكلية الحربية المركز الخامس بعد ان عبر المسلك بثمانية اخطاء وضمن الزمن .

وكانت منافسات البطولة افتتحت الاحد وتوقفت بسبب الامطار قبل ان تستأنف الاثنين باقامة سباقات الناشئين والبراعم واسفرت عن فوز الفرسان التالية اسماءهم بالمركز التشجيعي :

رياض النجود و حاشد ابو طالب وعادل المطري وحاشد محمد القملي وأحمد شذان وأسيد الأسدي ومحمد مارش ورداد القديمي وعدي الطاهري ومحمد نجيب العذري وعبدالرحيم عبدالله المغربي وإياد شذان ورماح النجود وعبدالعزيز المعلمي ومحمد بلال الصبري وخالد البرعي وجمال الحمادي وزكريا حميد وأحمد الصبري وشمسان الفتيي وخالد العقر وسيف الطاهري وعمرو الزوار ويوسف الجعدي .

وتوج بلقب الأشبال الفرسان التالية أسمائهم:

جواد عبد العزيز وسيف الطاهري وسيف الإسلام الشقذة ومحمد الضبيبي وأحمد المطري وأسد شليل وعامر القمش ورياض هاشم وإياد شذان ومصطفى الضوراني وياسر العقر وسهيل الخميسي وأحمد القرماني وميكائيل مارش وخالد الطويل ووليد الحيمي وزكريا الرحيم ومحمد عبد العزيز وعبدالله الصديق وعبدالمجيد الزوار وعمرو خالد وقصي الطاهري ورسمي الوصابي وعصام الجعدي .

وتختتم منافسات البطولة الخميس باقامة منافسات الفرقي .