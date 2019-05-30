القوات الجنوبية المشتركة تكشف تفاصيل وتطورات معركة صمود الجبال في الضالع

كشف المتحدث الرسمي للقوات الجنوبية المشتركة في الضالع ماجد الشعيبي عن تفاصيل بشأن ما سماها معركة صمود الجبال وأحدث التطورات العسكرية وما يرتبط بانتهاكات حوثية متواصلة .

وأوضح الشعيبي ببيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن مسرح العمليات العسكرية في محافظة الضالع شهد تطورات مفصلية، مع إعلان قيادة التحالف العربي إطلاق عملية نوعية سميت لاحقا "صمود الجبال" ، وذلك لاستكمال الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بعملية "قطع النفس" و التي اطلقتها القوات الجنوبية المشتركة قبل أسابيع وتمكنت على أثرها من تحرير مركز مديرية قعطبة.

وأشار إلى أنه يستمر تدفق التعزيزات العسكرية من قبل قوات التحالف العربي لرفد القوات الجنوبية المشتركة في جبهات الضالع الملتهبة.

وتابع: تهدف عملية "صمود الجبال" النوعية الى تطهير ما تبقى من جيوب حوثية متفرقة في مدينتي حجر ومناطق شمال قعطبة، وإلى استكمال تحرير مديريات الحشا ودمت وما جاورها ، و نقل المعارك هجوميا الى محافظة اب وسط اليمن.

وقد دخل سلاح الجو العربي بقوة على خط المواجهات موسعا من بنك اهدافه التي تضمنت المركبات الحوثية السيارة وتجمعات المقاتلين ومخازن الاسلحة.

ودعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من مواقع التجمعات والتحركات الحوثية ، مؤكدا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

و نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسة غارات مكثفة في منطقة "سليم" غربي قعطبة ، واستطاعت على اثرها من تدمير مخزن للأسلحة كانت مليشيات الحوثي تخزن فيه كميات كبيره من الاسلحة والذخائر داخل احدى اكبر عمارات منطقة شخب.

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كما نجحت مقاتلات التحالف العربي بتدمير عربة حوثية وطقمين عسكريين بغارات في منطقة "الفاخر" و"حبيل الكلب" غرب قعطبه .

تطورات إنسانية..

حسب المتحدث، فإنه ومن جانبها واصلت مليشيات الحوثية حملة اعتقالاتها في مديريات الضالع المحتلة ، بهدف تطويع الحاضنة الشعبية المناوئة لها والمنحازة لقوات المقاومة المشتركة لاسيما في الفاخر وشخب وحتى مديرية دمت .

أما في المناطق المحررة فقد حاولت المليشيات الارهابية تعويض خسائرها الميدانية على الأرض بقصف المدنيين بشكل عشوائي.

وقد ادى القصف المتواصل الى وفاة زوجة المواطن عمر فضل ناجي غالب متأثرة بجراحها بعد وفاة زوجه المواطن مثنى الحاج قائد من ابناء شخب مديرية قعطبة نتيجة قصف المليشيات الحوثية على منازل المواطنيين بصورة عشوائية وإصابة مواطنين اخرين بعضها إصابات خطيرة.

فيما استشهد رجل مسن، اليوم الأربعاء، اثر استهدافه من قبل قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية منطقة مريس شمالي المحافظة في الوقت الذي استشهد المواطن علي صالح علوي النوامي (80 عاما) في قرية "صولان"، أثناء تنقله من مديرية دمت إلى منطقة مريس.