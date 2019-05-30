إختيار الدكتور عبدالكريم فرحان ممثلاً لليمن بجمعية جراحي العمود الفقري بالشرق الأوسط

أختار المكتب التنفيذي لجمعية جراحي العمود الفقري للشرق الأوسط، الدكتور عبدالكريم، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك سعود بعنيزة ممثلاً لليمن في أكبر تجمع لجراحي العموج الفقري بالشرق الأوسط.

وعبر الدكتور الجراح عبدالكريم فرحان أحمد عن سعادته الغامرة بعد اختياره ممثلا للجمهورية اليمنية في جمعية جراحي العمود الفقري للشرق الأوسط.

ونقلت مجلة اليمن الطبية، عن الدكتور عبدالكريم قوله أنه يشعر بسعادة كبيرة أولا أن يتم ذكر اليمن في أكبر تجمع لجراحي العمود الفقري في الشرق الأوسط ، إضافة إلى اختياره لتمثيل اليمن في هذا التجمع.

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وتقدم الدكتور الجراح عبدالكريم فرحان أحمد بالشكر الجزيل لأساتذته الذين قاموا باختياره من بين عدد من الأطباء الجراحين ضمن الهيئة الإدارية .. مشيرا إلى أن كل من تم ترشيحهم لتجمع جراحي العمود الفقري يحملون مؤهلات علمية أعلى "بروفيسورات".

ويتولى المكتب التنفيذ اختيار الاطباء المتميزين من كافة دول الشرق الأوسط ولمدة عامين وذلك لتمثيل بلدانهم في الأبحاث وكذا لتنسيق الزيارات لهذه الدول بغرض إقامة مؤتمرات علمية وندوات ودورات تدريبية للأطباء في هذا المجال.

ويعد الدكتور عبدالكريمأحد أهم الكوادر الطبية اليمنية المتميزة في هذا التخصص والذي لمع نجمه وذاع صيته خلال فترة وجيزة نتيجة ما قدمه من خدمات متميزة من خلال إجراءه العديد من العمليات الجراحية سوء في الجمهورية اليمنية أو في المملكة العربية السعودية حيث يعمل الآن استشاريا لجراحة المخ والأعصاب العمود الفقري بمستشفى الملك سعود في مدينة عنيزة..

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالكريم فرحان أحمد من مواليد شرعب الرونة محافظة تعز تميز خلال سنوات تحصيله العلمي في كل من معهد مصعب إبن عمير ثم في مدرسة الفوز حيث كان متفوقا على زملاءه بامتياز وهو ما أهله لدخول كلية الطب جامعة صنعاء ومن ثم تخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري.