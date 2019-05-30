المسوري: الأمم المتحدة تنقل للحوثيين "ما لذ وطاب" عبر طائراتها

أكد رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، المحامي، محمد المسوري، اليوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تنقل للحوثيين ما لذ وطاب عبر طائراتها.
وقال المسوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "تقولوا سيارات الأمم المتحدة محملات ألغام"..
وتابع" كما هي عادة الأمم المتحدة، وحسب شهود عيان، أنها تنقل عبر طائراتها إلى صنعاء ما لذ وطاب ويطيب نفس الحوثيين".
وقال "المضحك بأمانه، أنها أرسلت سيارات لنزع الألغام، الموضوع ما يحتاج سيارات فمع الحوثي مايكفي وزيادة".
واختتم "المطلوب يرسلوا خرائط الألغام وكفى".
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