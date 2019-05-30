شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية بالرياض تكشف موعد إجازة عيد الفطر المبارك والدوام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم الأربعاء، بياناً هاماً إلى كل المقيمين اليمنيين بالمملكة السعودية.



وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها في الفيسبوك" إن عطلة إجازة الفطر المبارك تبدأ من يوم غدٍ الخميس الموافق 30 مايو 2019، وتنتهي يوم السبت الموافق 5 يونيو 2019.



وأعلنت السفارة بأن الدوام الرسمي يبدأ الأحد الموافق6 يونيو 2019.



وأهابت السفارة بكل المعاملين الالتزام بهذه المواعيد متمنية لهم اجازة سعيدة.



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