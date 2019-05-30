شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: أربع سنوات كافية لمراجعة وتقويم مسار استراتيجيات الصراع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط السياسي، نجيب غلاب، إن “‏أربع سنوات كافية لمراجعة كل شيء وتقويم مسار الخطط والعمل واستراتيجيات الصراع وتركيبة القوة وكيفية تصحيح الأخطاء”.

وكتب غلاب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي،تويتر، : “إن الركون على أطماع أيا كان ومصالح أي طرف ونسيان أهداف المعركة ليس إلا انتاج للفشل مع سبق الإصرار والترصد”.

وتابع: “لابد من التقييم والتغيير والكي وتصحيح مسار المعركة والشراكة”.

يذكر انه بدات في الاونة الاخيرة مطالبات بمراجعة لكل خطط الشرعية والتحالف حتى يتم التخلص من الحوثيين بحسب مراقبين مهتمين بالشان اليمني

