شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري للشيخ ‘‘عبدالله صعتر’’ بسبب فتوى حوثية عن ‘‘بلع الريق’’ وتأثيره على الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ عبدالله بن علي صعتر، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، هجوما حادا على الحوثيين و الصيام والفساد.

وقال صعتر، في نشر على صفحته بالفيسبوك " أن بلع الرّيق عند الحوثيين يؤثّر على الصّيام".

وأضاف صعتر: أمّا بلع المشتقّات النّفطيّة وأرصدة ثمانية واربعين مؤسّسة عامة والزّكاة والجمارك والضّرائب ورسوم التّعليم الموازي والأوقاف والثّروة السّمكية والإسمنت واراضي وعقارات الدّولة ورواتب الموظفين وأموال المخالفين والمساعدات الإنسانيّة والجمعيّات الخيريّة والمستشفيات والجامعات والمدارس الخاصة والمعسكرات والكلّيات والمعاهد العسكريّة والأمنيّة

فلا يؤثّر على الصّيام.

وختم صعتر منشوره مؤكدا على أن إسقاط إنقلاب الحوثيين وشركائهم فرض عين على كل مسلم.

ويدور صراع حوثي حوثي، بصنعاء على خلفية فساد لمليشيا الحوثي يزكم الانوف؛ ما تسبب في أسوأ انسانية يعيشها اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح ناري للشيخ ‘‘عبدالله صعتر’’ بسبب فتوى حوثية عن ‘‘بلع الريق’’ وتأثيره على الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.