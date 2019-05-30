شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... هادي يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم الى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية وقضاء الأيام الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام .

وسيرأس الرئيس وفد اليمن للقمتين العربية والإسلامية التي دعاء إليهما الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال يومي 25 و26 من رمضان في مكة المكرمة وستناقش القمتان واقع الأمة العربية والإسلامية بما يسهم لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة جراء التدخلات والأطماع الدخيلة عبر المليشيات وأدوات الإرهاب والتطرف وأذرعها المختلفة للخروج برؤية موحدة وموقف يعزز مكانة الأمة عربياً وإسلامياً وتأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية بما تمثله من سند وعون للشعوب العربية والإسلامية كافة.

يرافق الرئيس رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومستشاري رئيس الجمهورية عبدالوهاب الأنسي والدكتور محمد العامري ووزير الخارجية خالد اليماني وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن.

وكان في استقبال هادي في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجده الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين مدينة جدة صالح التركي وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر

