ألقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، من أمام منازل المواطنين بمديرية تريم.
وبحسب موقع "وزارة الداخلية"، بأن قسم إدارة البحث الجنائي بالمديرية تلقى بلاغات من المواطنين تعرضوا لعملية سرقة وقاموا بوضع كمين لتلك العصابة.
وأشار الموقع، بأن أفراد العصابة تم ضبطهم متلبسين بعملية السرقة، وعددهم 3 وهم "ا - ع – خ" يبلغ من العمر (30) عام من أهالي منطقة عيديد بتريم ، و "م - م – ح" يبلغ من العمر (20) عام يسكن بتريم و "ر - ع- س" من أهالي مديرية القطن.
وأوضح بأن أفراد العصابة يقومون بشراء الدراجات المسروقة بثمن رخيص، مضيفاً بأن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات بسرقة الدراجات.
وأردف إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط المتهمين وبحوزتهم 3 دراجات، ولا يزال البحث عن بقية الدراجات.
وتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة والقضاء لحين استكمال الإجراءات القانونية ، حتى ينالوا جزائهم العادل .
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت: القبض على عصابة سرقة دراجات نارية في "تريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.