حضرموت: القبض على عصابة سرقة دراجات نارية في "تريم"

ألقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، من أمام منازل المواطنين بمديرية تريم.

وبحسب موقع "وزارة الداخلية"، بأن قسم إدارة البحث الجنائي بالمديرية تلقى بلاغات من المواطنين تعرضوا لعملية سرقة وقاموا بوضع كمين لتلك العصابة.

وأشار الموقع، بأن أفراد العصابة تم ضبطهم متلبسين بعملية السرقة، وعددهم 3 وهم "ا - ع – خ" يبلغ من العمر (30) عام من أهالي منطقة عيديد بتريم ، و "م - م – ح" يبلغ من العمر (20) عام يسكن بتريم و "ر - ع- س" من أهالي مديرية القطن.

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وأوضح بأن أفراد العصابة يقومون بشراء الدراجات المسروقة بثمن رخيص، مضيفاً بأن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات بسرقة الدراجات.

وأردف إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط المتهمين وبحوزتهم 3 دراجات، ولا يزال البحث عن بقية الدراجات.

وتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة والقضاء لحين استكمال الإجراءات القانونية ، حتى ينالوا جزائهم العادل .