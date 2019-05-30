بدء فعاليات عزاء أبناء الجنوب في مصر لشهداء معركة الضالع

بدأت، منذ قليل، فعاليات ملتقي ابناء الجنوب في مصر، مجلس العزاء علي روح الشهداء الذين سقطوا خلالالفترة الماضية في معركة قطع النفس بالضالع دفاعا عن الوطن من هجمات ميليشيات الحوثيين .
وأقُيم العزاء بمقر نادي الشباب الكائن في ميدان هيئة التدريس متفرع من شارع مصدق الدقي الساعة التاسعة مساء .
ووجه الملتقى الدعوى لكل الجنوبيين الموجودين في مصر للحضور تكريماً وتخليداً لذكري شهداء الوطن .
حضر العزاء لفيف من إبناء الجنوب واسر الشهداء.
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