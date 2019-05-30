اليمنيون يكشفون القناع الأممي: الأمم المتحدة تمول الغام الحوثي.. رصد خاص

تصدرت الإدانات الرسمية والشعبية لتسليم الأمم المتحدة عربات دفع رباعي للمليشيات بحجة مكافحة الألغام في ظل قيام المليشيات بزرعها لاستهداف المدنيين، لتشعل موجة غضب يمني متواصل من خلال ردود الفعل المنددة بالدور المشبوه للأمم المتحدة ومنظماتها.

ورصد "الخليج 365" اليوم الأربعاء تواصل الحملة تحت هاتشاج #الأمم_المتحدة_تمول_ألغام_ الحوثي، حيث شارك مسؤولون ودبلوماسيون وإعلاميون بحملة الإدانة وبينوا خطورة الصمت تجاه هذا الدعم ، والذي يأتي تواصلا للفضائح الأممية السابقة.

وقال السفير الأسبق لليمن في سوريا عبدالوهاب طواف "أن تكافئ الأمم المتحدة مُصنعي ومُهندسي وزارعيَّ الألغام في اليمن بمركبات ومعدات ومال، فهذا أمر مؤسف فعلا.! ماذا يجري؟!". من جانبه، قال الخبير والمحلل العسكري يحيى أبوحاتم بتغريدة بحسابه "جوائز الأمم المتحدة للحوثي أزرع مليون لغم تحصل عشرين سيارة رباعية الدفع+مبلغ مبلغ مالي كبير، أزرع ٢مليون لغم تحصل على صواريخ موجهه +طائرات طائرات مسيرة بدون طيار العرض ساري حتى القضاء على الشعب اليمني.

من جانبه شارك الإعلامي السعودي عبدالهادي حبتور تفاعلاً مع الحملة وقال "بالأمس غريفيث يشكر في مجلس الأمن مجرم الحرب وقاتل اليمنيين المتمرد عبدالملك الحوثي.. واليوم الأمم المتحدة تكافئ زارعي الألغام التي حصدت أرواح اليمنيين بسيارات جديدة !! كيف لمن يزرع الموت أن يهب الحياة !! هادي وحكومته لا زالوا في غفوتهم!!".

وقال الإعلامي اليمني فهد طالب الشرفي في تعليقه على التطور "بالأمس غريفيث يشكر في مجلس الأمن مجرم الحرب وقاتل اليمنيين المتمرد عبدالملك الحوثي.. واليوم الأمم المتحدة تكافئ زارعي الألغام التي حصدت أرواح اليمنيين بسيارات جديدة !! كيف لمن يزرع الموت أن يهب الحياة !! هادي وحكومته لا زالوا في غفوتهم!!".

أما الناشط عادل النزيلي وفي إطار التفاعلات مع التنديدات الواسعة التي رصدها الخليج 365 قال "مهمة الأمم المتحدة اجبار مليشيات الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق المدنيين اثناء اجتياحها لمدنهم واحيائهم وقراهم قبل الحديث حتى عن عملية سلام مزعومه وليست من مهامها تزويد المليشيا بسيارات رباعية الدفع قد تستخدم لأغراض قتالية".

وأضاف: من يدري لعلنا غدا نرى "اليونسيف" ينظم دورات ثقافية تحث الأهالي على رفد مليشيات الحوثي بتجنيد أطفالهم بدلاً عن حماية الطفولة فقد تحول دور الأمم المتحدة ومنظماتها باليمن بعكس شعاراتها الإنسانية".

من جانبه، أوضح الصحفي همدان العليي أن "ادخال سيارات مقدمة من الأمم المتحدة إلى اليمن بما في ذلك مناطق الحوثي مشروط بموافقة وزارة الخارجية الشرعية وهذا ما كان معمول به حتى 2018. فهل وافقت وزارة الخارجية على دخول السيارات التي قدمتها الأمم المتحدة للحوثيين بذريعة نزع الألغام؟".

وقال الإعلامي والناشط أحمد الصالح: أربع سنوات لم تقدم الأمم المتحدة شيء للمناطق التي تم تحريرها وزرع فيها الحوثي الآف الألغام وحصدت ولازالت تحصد اوراح الكثير من المدنيين اليوم #الأمم_المتحدة_تمول_ألغام_ الحوثي في المناطق التي لا يوجد لغم واحد مزروع فيها وسيستخدم الحوثي هذا الدعم في المجهود الحربي ضدنا وبأموال دولية .

ونشر الإعلامي هيثم الجرادي صوراً على حسابه وقال: حتى الحيوانات لم تسلم من ألغام الحوثيين، ومع ذلك الأمم المتحدة مولتهم ب20 سيارة مدرعة لنزع الألغام، وقبل عام قامت مولتهم ب30 مليون دولار لنزع الألغام.

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