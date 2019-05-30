شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل.. التحالف العربي يعلن بدء عملية جديدة لاستهداف الحوثيين باليمن وقناة العربية توجه تحذير عاجل للمواطنين (مكان العملية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.



وطالب التحالف المدنيين في محافظة الضالع عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.



وشرحت قوات التحالف العربي أن العلمية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، موضحة: "اتخذنا الإجراءات كافة لحماية المدنيين".



وشدد التحالف، أن جهوده مستمرة ضد ميليشيات الحوثي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.