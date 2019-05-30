شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هبوط الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني مساء اليوم - اسعار الصرف الأن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون فيما يلي آخر تحديث لأسعار الريال اليمني مساء اليوم 29/05/2019 أمام الدولار والريال السعودي قي السوق المصرفية السوداء، قبل قليل: أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 548 الريال السعودي: 144.5 Advertisements أسعار البيع الدولار الأمريكي: 552 الريال السعودي: 145.5

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